Илон Маск в третий раз сократил свою долю в Tesla и продал акции еще на $930 млн

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Богатейший человек мира, основатель компаний SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции автокомпании еще на $930 миллионов. Несколько дней назад он также продал акции на сумму около $687 миллионов.

Об этом свидетельствуют документы, представленные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, пишет Reuters.

Маск продал акции компании для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.

В общей сложности предприниматель продал 934 091 акцию — цена за одну составляет $1013,39.

К продаже акций Илона Маска принадлежало более 17% Tesla. Стоимость 10% пакета (17 млн акций) оценивается в $21 млрд.

6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала. В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.

После этого акции Tesla начали дешеветь. Через два дня после опроса Маск потерял $50 миллиардов.