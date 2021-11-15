Украина примет участие в сертификации «Северного потока — 2»

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Соколовская Инна / УНИАН

Немецкое федеральное сетевое агентство (BNetzA) разрешило украинской компании «Нафтогаз» участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream AG.

Об этом сообщила компания в понедельник, 15 ноября, а также гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Позиция Киева состоит в том, что «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован, поскольку компания не обеспечила его полное соответствие европейскому законодательству — «Нафтогаз» готов предоставить свои аргументы.

Немецкий регулятор подчеркнул, что Оператору ГТС Украины отведена отдельная роль, как компании, обладающей «уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС».

«У нас есть веские аргументы — как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетическую изоляцию Украины», — подчеркнул Макогон.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее заявлял, что хочет доказать немецкому регулятору, что сертификация «Северного потока — 2» нанесет урон немецкому рынку и конкуренции на европейском рынке, в том числе на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии.

Заявку на сертификацию газопровода Федеральное агентство немецких сетей получило 13 сентября. Ожидается, что ее рассмотрят в течение 4 месяцев. Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).

После того как Федеральное агентство получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода. Эксплуатация без соответствующей сертификации будет караться штрафом. В целом у немецкого регулятора на сертификацию потока есть время до 8 января 2022 года.