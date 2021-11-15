FT: Запад предупредил Украину о возможности российского вторжения уже зимой

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Министерство обороны Российской Федерации

Западные партнеры предупредили Украину о высокой вероятности вторжения росссийских войск уже текущей зимой.

Об этом пишет Financial Times.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, западная разведка предполагает «высокую вероятность дестабилизации» Россией ситуации в Украине уже этой зимой. По словам Маляр, хотя интерпретация данных западной разведки «требует дальнейшего обсуждения», спецслужбы подчеркнули «высокую вероятность эскалации ситуации».

Маляр добавил, что выводы союзников были «основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы», предположив, что США располагают дополнительной информацией о намерениях России.

Начальник Главного управления разведки Министерства оборони Кирилл Буданов рассказал изданию, что Россия развернула на севере, востоке и юге Украины до 114 тысяч военнослужащих, в том числе около 92 тысяч пеших солдат, а также военно-воздушные и морские силы.