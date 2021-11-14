Mirror: Британия готова направить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения войск России
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России готова отправить в Украину до 600 военнослужащих.
Об этом со ссылкой на источники пишет британское издание Mirror.
Речь об отправке в Украину оперативной группы из бойцов спецподразделения SAS и Paras из 16 десантно-штурмовой бригады. В состав группы, кроме представителей спецподразделений, войдут военные из разведывательного полка, медики, инженеры и связисты.
Издание пишет, что британский спецназ уже предупредили о возможной отправке в кратчайшие сроки. Готовить бойцов начали после доклада глав оборонных ведомств и разведки (MI-6) британскому премьер-министру Борису Джонсону.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, а в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 1 ноября Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной, а позднее о скоплении войск сообщило агентство Bloomberg.
- 6 ноября стало известно, что президент США Байден отправлял в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.