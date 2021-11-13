Сирийская авиакомпания прекратила полеты в Беларусь на фоне миграционного кризиса
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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shironosov / Getty Images
Сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь из-за эскалации на польско-беларусской границе. Об этом компания заявила в субботу, 13 ноября.
«Поскольку большинство пассажиров, направляющихся в Минск, — граждане Сирии, Cham Wings решила приостановить полеты в Минск с сегодняшнего дня», — заявили в компании.
Отметим, что ранее на фоне миграционного кризиса беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» перестала пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена, а Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь. Кроме того, на границе Польши образовался многотысячный стихийный лагерь беженцев.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литвы. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.
- Украина тоже усиливает границу на фоне угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.