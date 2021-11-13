Беларусские солдаты ночью поломали пограничное ограждение Польши для прорыва мигрантов. Неподалеку в лесу нашли тело сирийца

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В лесу на польско-беларусской границе обнаружили тело молодого мигранта из Сирии.

Об этом сообщила полиция Подляского воеводства Польши.

«Вчера [12 ноября] в лесу недалеко от границы в районе Вильки Тереховской было обнаружено тело молодого сирийца», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, установить причину смерти на месте не удалось.

В пограничной службе Польши рассказали, что ночью в районе села Черемха, что неподалеку от Вильки Тереховской, беларусские военные начали разрушать временное пограничное ограждение.

«Они вырывали столбы ограды и рвали служебной машиной колючую проволоку. Польские служащие были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами», — заявили пограничники и выложили видео с места событий.

Также в пограничной службе отметили, что рядом с беларусскими солдатами находилась группа из около 100 мигрантов, ожидавших возможности незаконного пересечения границы.

«Беларусы оснастили иностранцев слезоточивым газом, применявшимся в отношении польских служб», — добавили пограничники и заверили, что эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были пресечены.

Отметим, в пятницу, 12 ноября, Европейский Союз и страны-члены ЕС, к которым также присоединилась Украина, выступили на заседании Генассамблеи ООН с совместным заявлением о том, что использование Беларусью мигрантов в качестве политического оружия равносильно контрабанде или торговле людьми, сообщает Укринформ.

«Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме беларусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране», — говорится в документе.

Подписавшиеся под заявлением решительно осудили «это бесчеловечное и недопустимое поведение», отвергают «любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей» и призвали беларусский режим немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая доступ к гуманитарной помощи.