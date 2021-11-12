На границу Польши прибыла группа британских военных инженеров, а Россия и Беларусь заявили об учениях

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На границу Польши с Беларусью, где с начала недели находятся мигранты из Ближнего Востока, прибыл отряд британских военных инженеров.

Как сообщает Минобороны Великобритании, группа прибыла по запросу польского правительства и окажет инженерную поддержку по укреплению заграждений на границе, часть которых пострадала из-за попыток мигрантов их прорвать.

Тем временем возле границ Евросоюза на территории Беларуси проходят совместные с Россией военные учения. В них участвуют десантные войска Беларуси и РФ с привлечением авиации. Сегодня, 12 ноября, даже сообщалось о гибели двух десантников во время прыжков.

В Минобороны Беларуси сообщают, что учения с привлечением авиации и вертолетов проходят якобы в ответ на «наращивание военной активности» на западных границах, и они будут продолжаться.