Европейский Союз ответил на угрозы Лукашенко перекрыть газовую трубу: не позволит себя запугивать

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Европейский Союз ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко перекрыть транзит по газопроводу «Ямал — Европа».

Позицию 11 ноября озвучил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, цитирует DW.

«В вопросах поставки газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — заявил Джентилони.

Еврокомиссар подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС включат в оборонную концепцию Евросоюза под названием «Стратегический компас ЕС».

Напомним, что 11 ноября Лукашенко пригрозил перекрыть транзит по газопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

Газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Общая протяженность – более 2 тысяч км. Беларусский участок газопровод состоит из пяти компрессорных станций, его длина – 575 км.