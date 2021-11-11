Европейский Союз ответил на угрозы Лукашенко перекрыть газовую трубу: не позволит себя запугивать
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Rock Cohen / Flickr
Европейский Союз ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко перекрыть транзит по газопроводу «Ямал — Европа».
Позицию 11 ноября озвучил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, цитирует DW.
«В вопросах поставки газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — заявил Джентилони.
Еврокомиссар подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС включат в оборонную концепцию Евросоюза под названием «Стратегический компас ЕС».
Напомним, что 11 ноября Лукашенко пригрозил перекрыть транзит по газопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу из-за ситуации с нелегальными мигрантами.
Газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Общая протяженность – более 2 тысяч км. Беларусский участок газопровод состоит из пяти компрессорных станций, его длина – 575 км.
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