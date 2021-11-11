Украина усиливает границу с Беларусью и отправляет туда дополнительно 8,5 тысяч военных

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Министерство внутренних дел Украины

Границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.

Об этом Министерство внутренних дел сообщило в четверг, 11 ноября.

Дополнительно привлекут:

3 тысячи пограничников;

3,5 тысячи нацгвардейцев;

2 тысячи полицейских.

Помимо этого буду дежурить 15 вертолетов, которые при необходимости будут перебрасывать военных на границу.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

«Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, которую могут устроить толпы мигрантов», — отметил Сергей Дейнеко.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что такие действия позволят умерить нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы нужно строить «интеллектуальную границу».