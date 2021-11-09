Delfi: Беларусские пограничники за ночь перебросили с границы Польши к Литве сотни мигрантов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В ночь на 9 ноября беларусские пограничники перебросили к границе с Литвой около 500 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые ранее находились на границе Польши в районе погранпереход Кузница — Брузги.
Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на источники и некоторых мигрантов. Также издание опубликовало видеозаписи, которые, вероятно, были размещены в чатах мигрантов.
Людей привезли на военных машинах к деревне Кадыш (Беларусь), где они разбили лагерь. Пограничники провели им инструктаж, приказали разделится на группы и идти в Литву. Издание опубликовало видеозаписи, вероятно сделанные возле Кадыша — деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчяместиса.
По данным источников Delfi, среди 500 мигрантов много детей и женщин.
Как передает LRT, правительство Литвы согласилось с объявлением чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Спикер Сейма внесет соответствующий законопроект во вторник, 9 ноября.
Тем временем, министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в эфире Polskie Radio, что на польской границе спецслужбы насчитывают около 4 тысяч мигрантов. Всего в Беларуси может находиться до 15 тысяч мигрантов, желающих попасть в Евросоюз. Жарин ожидает долгосрочной эскалации ситуации на границе.
- Утром 8 ноября из Беларуси в сторону границы Польши выдвинулась колонна мигрантов из нескольких тысяч человек. В основном это граждане Ирака, Сирии и Афганистана. Их сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги».
- Днем мигранты несколько раз попытались прорвать границу. Польская сторона усилила ее военными и использовала слезоточивый газ. Под вечер мигранты разбили лагерь и начали жечь костры. По состоянию на 9 ноября, мигранты остаются в лагере. Польша усиливает границу техникой, а Беларусь свезла к месту отряды военных.
- Польша обвиняет власти Беларуси в эскалации миграционного кризиса и провокации насилия. В Государственном пограничном комитете Беларуси переложили ответственность за поток мигрантов на польские власти. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис, чтобы отомстить за санкции.
- Совет Европейского Союза 9 ноября решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.