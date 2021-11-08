В оккупированном Крыму заместителю главы Меджлиса Джелялу выдвинули новое обвинение

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Российская оккупационная власть выдвинула заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу новое обвинение.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Помимо ранее выдвинутых обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть, в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, осуществленного организованной группой», — написал Полозов.

По словам адвоката, санкция этой статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Полозов добавил, что состояние здоровья Джеляла удовлетворительное, «настроение бодрое».