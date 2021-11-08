В Украину доставили более миллиона доз вакцины Pfizer
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Вячеслав Ратинский / УНИАН
В Украину на выходных приехал 1 миллион 400 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге в понедельник, 8 ноября.
Также на выходных Украина получила 2 930 300 доз вакцины Moderna. Эту партию страна получила бесплатно в рамках программы COVAX. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Украину поставили уже 31 миллион доз вакцины.
Отметим, что по состоянию на 8 ноября в Украине сделали 19 344 335 прививок. Первую дозу получили 11 406 282 человека, обе — 7 938 053. Активнее всего вакцинируют в столице, там, по словам Ляшко, вакцинировано 57% населения.
Вакцинироваться от COVID-19 в Украине могут все взрослые и дети старше 12 лет. Жизненно важно, чтобы прививки как можно скорее получили люди с хроническими заболеваниями (диабет, онкология, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе) и беременные женщины, которые могут серьезно пострадать в результате заболевания. Единственное настоящее противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок на первую дозу вакцины.
- В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не привьются. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- В Украине также можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, а потом уже от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дія» детский ковид-сертификат.