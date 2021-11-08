В Украину доставили более миллиона доз вакцины Pfizer

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

В Украину на выходных приехал 1 миллион 400 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге в понедельник, 8 ноября.

Также на выходных Украина получила 2 930 300 доз вакцины Moderna. Эту партию страна получила бесплатно в рамках программы COVAX. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Украину поставили уже 31 миллион доз вакцины.

Отметим, что по состоянию на 8 ноября в Украине сделали 19 344 335 прививок. Первую дозу получили 11 406 282 человека, обе — 7 938 053. Активнее всего вакцинируют в столице, там, по словам Ляшко, вакцинировано 57% населения.

Вакцинироваться от COVID-19 в Украине могут все взрослые и дети старше 12 лет. Жизненно важно, чтобы прививки как можно скорее получили люди с хроническими заболеваниями (диабет, онкология, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе) и беременные женщины, которые могут серьезно пострадать в результате заболевания. Единственное настоящее противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок на первую дозу вакцины.