В Украине с сегодняшнего дня будут отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников

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Немеш Янош / УНИАН

В Украине с понедельника, 8 ноября, будут отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа. Для них вакцинация от коронавируса обязательна.

Это касается работников следующих заведений:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Міністерство охорони здоров'я України

Если у них не будет по крайней мере одной прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до момента вакцинации. Кроме этого, им не будут выплачивать больничные. Однако увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно.

Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).