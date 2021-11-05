«Каждый час спасаем 10 жизней». Глава Минздрава рассказал о результатах вакцинации

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Міністерство охорони здоров'я України

Массовая вакцинация от COVID-19 в Украине сейчас спасает одну жизнь в среднем каждые шесть минут. Такие статистические данные озвучил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, друзья. Нужно сделать только одно — привиться самому и убедить сделать это своих родных и близких», — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что «компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире» и только вакцины помогут преодолеть пандемию.