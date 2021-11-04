Священнослужители Киево-Печерской лавры напали на журналистов и отобрали телефон. Полиция начала производство
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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centralniak / Flickr
В Киево-Печерской лавре во время тушения пожара в мастерской в одном из зданий священнослужители мешали работе журналиста «Магнолия-ТВ» и отобрали у него телефон. Правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
«В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет», — уточнили в полиции.
Как видно на видео с телефона журналиста, по просьбе прокомментировать событие к работникам «Магнолии-ТВ» подошел проигнорировавший вопрос митрополит Павел (Лебедь) и заявил: «С богом идите! Туда, за ворота, идите».
Через некоторое время к журналисту и оператору подошли два священнослужителя. Один из них со словами «А вам не доходит? Побить вас? отобрал телефон у журналиста.
Впоследствии появилось видео, которое снимал оператор. На нем видно, как мужчина, назвавшийся отцом Арсением, забирает телефон и быстро отходит к своим «братьям».
По требованию журналиста вернуть телефон митрополит Павел запретил отцу Арсению это делать: «Не отдавай ничего. Вычеркни – тогда отдай. Вас пригласил кто-то? Я вас пригласил? Какое [чрезвычайное событие]? Вы помогли? Вы помогли заливать? Не надо, ничего не давай. С богом».
В конце концов, отец Арсений все же согласился отдать телефон за воротами лавры, вдогонку ему звучит указание митрополита Павла: «Дай ему по голове».
На видео также слышно, как священнослужитель Арсений требует стереть записи с телефона и камеры, а также чтобы оператор перестал снимать.
- Ранее журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел при записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего работники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения опровергали, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете Мецгера.
- На следующий день Мецгер сообщил, что написал заявление с просьбой отстранить его от должности во время служебного расследования. Наблюдательный совет оперативно одобрил и назначил исполняющего обязанности. Сам же Мецгер попросил прощения у журналистов.