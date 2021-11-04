Боевики обстреляли КПВВ «Золотое» на Луганщине из минометов. В штабе ООС опубликовали фото повреждений
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Facebook / Об'єднаний оперативний штаб ЗС України
Российские наемники в среду, 3 ноября, вечером обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» из миномета калибра 82 мм.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил и выложили фото повреждений фортификационных сооружений прикрытия КПВВ.
Также в штабе подчеркнули, что это свидетельствует о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия.
Как отмечается, украинская сторона СЦКК уже сообщила о фактах обстрела миссии ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня.
- В течение октября Россия завезла на оккупированный Донбасс новую партию вооружения, боеприпасов и горючего, увеличив боеспособность оккупационных войск. По данным украинских спецслужб, в Донецк и Луганск вернулись 10 единиц отремонтированных в России боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
- 26 октября источники «Бабеля» в Минобороны сообщили, что ВСУ вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка (возле села Гранитное) в Донецкой области. Впоследствии в штабе ООС опровергли эту информацию.
- В тот же день боевики обстреляли Гранитное из минометов, повредив шесть жилых домов, погиб украинский военный. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- В США заявили, что ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит именно на России.