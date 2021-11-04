«Никогда». Президент Грузии категорически отказалась помиловать Саакашвили

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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили и больше не будет возвращаться к этому вопросу.

«Поскольку этот вопрос снова остается на повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михеила Саакашвили тверда и неизменна — нет и никогда», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что считать Саакашвили политическим заключенным неправильно, поскольку такой критерий не применим к его нынешнему положению.

«Бывший президент не отвечает критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегально», — подчеркнула президент Грузии.

Она отметила, что политик прибыл в страну, «чтобы дестабилизировать обстановку».