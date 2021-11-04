«Никогда». Президент Грузии категорически отказалась помиловать Саакашвили
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- София Телишевская
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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили и больше не будет возвращаться к этому вопросу.
«Поскольку этот вопрос снова остается на повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михеила Саакашвили тверда и неизменна — нет и никогда», — сказала Зурабишвили.
Она добавила, что считать Саакашвили политическим заключенным неправильно, поскольку такой критерий не применим к его нынешнему положению.
«Бывший президент не отвечает критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегально», — подчеркнула президент Грузии.
Она отметила, что политик прибыл в страну, «чтобы дестабилизировать обстановку».
- Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку у него есть украинское гражданство, сам политик против этого.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили.
- 27 октября Саакашвили в тюрьме посетила уполномоченная Верховной Рады по вопросам человека Людмила Денисова. По ее словам, в тюрьме дежурит реанимационная бригада, но в случае экстренной ситуации его вряд ли успеют довезти до больницы.
- Грузинские власти отказываются переводить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику, а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили напомнил, что по закону человек имеет право на самоубийство.