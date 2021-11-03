Нападение на журналистов «Схем»: почему прокуратура изъяла самую тяжкую статью и приобщила ли ключевые доказательства к делу

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Второго ноября прокуратура передала в суд материалы о нападении на журналистов программы «Схемы» в Укрэксимбанке. Однако, по словам адвоката потерпевших Анатолия Попова, к делу не добавили ключевые доказательства — оригиналы аудиозаписи и восстановленного журналистами видео нападения. Также из обвинительного акта изъята статья 146 Уголовного кодекса — Незаконное лишение свободы или похищение человека. Она предусматривает наказание до трех лет ограничения или лишения свободы.

«Бабель» пообщался с прокуратурой и адвокатом журналистов, чтобы выяснить, почему так произошло и можно ли «исправить» ситуацию.

Изъятие статьи 146

Адвокат Анатолий Попов отметил, что только эта статья по делу считается именно уголовным преступлением. Остальные две — это уголовные проступки, согласно которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Он готовится обжаловать решение о закрытии дела по этой статье.

Представитель столичной прокуратуры Надежда Максимец объясняет, что «доказательств для доказывания вины по части второй статьи 146 недостаточно, поэтому она и изъята», но насильственные действия работников банка охватывает ч.1 статьи 126, которая им и инкриминируется вместе с препятствованием журналистской деятельности.

«Если прокурор, не имея достаточно доказательств, направляет материалы в суд, он несет за это ответственность. Не журналисты, не адвокаты, а именно прокурор будет отвечать за привлечение лица при недостаточности доказательств», — отметила спикер.

Максимец говорит, что журналисты остались в кабинете, не потому, что их удерживали там, а потому, что ждали на свою технику. Пострадавшие подтвердили, что дверь не была закрыта, но они и не пыталась выйти, также журналистам не угрожали и у них были мобильные телефоны и возможность воспользоваться ими.

«Прокуратура считает неприемлемым поведение работников банка, но сейчас речь идет о правовой оценке и мы считаем, что на часть второй статьи 146 этих доказательств просто недостаточно», — подчеркнула Максимец.

Важно, что сообщение о подозрении по этой статье было объявлено только после допроса потерпевших, других следственных действий на тот момент еще не было. Далее были проведены дополнительные допросы потерпевших и следственные эксперименты.

Ключевые доказательства

Прокуратура приобщила к материалам дела аудиозапись и видео нападения как вещественное доказательство, то есть речь идет только об отсутствии оригиналов, объясняет представитель прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, во время допроса потерпевших следователи обратились к потерпевшим с просьбой предоставить оригиналы съемки, на что журналисты сказали, что предоставят оригиналы только на основании решения суда о временном доступе к вещам и документам. То есть сначала орган дознания должен обратиться в суд с таким ходатайством, а потом получать доступ к записям и технике, но суд отказал.

«При этом потерпевшие, имея 28 дней, могли просто ходатайством приобщить оригиналы записей к материалам дела. В минувшую пятницу, 29 октября, потерпевшего пригласили на 2 ноября для ознакомления с материалами, которые планируют направлять в суд. То есть, на этом этапе они могли написать ходатайство и приобщить оригиналы записей — они не появились. Адвокат был поставлен в известность о том, что их ждут, но они не воспользовались таким правом», — отметила Максимец.

Второго ноября, за два дня до завершения досудебного расследования, прокуратура направила в Голосеевский суд обвинительный акт. Третьего ноября суд получил материалы. Нарушение сроков досудебного расследования могло бы привести к тому, что подозреваемые не понесли никакого наказания.

Можно ли оригиналы добавить позже

Оригиналы аудиозаписи и восстановленного журналистами видео нападения еще можно приобщить к делу, но уже в суде по дополнительному ходатайству. Только в этом случае потерпевшие должны объяснить, почему эти материалы не были вовлечены еще в стадии досудебного расследования.

Прокуратура объясняет, что они сразу обратились к журналистам с просьбой предоставить оригиналы, но они попросили о решении суда. Суд отказал [разрешил приобщить копии], поэтому прокуратура считает, что исчерпала возможности получения оригиналов.

Адвокат Попов отметил, что «после того, как следствие провалило получение постановления, им об этом не сообщили, а направили дело в суд без записей».

Заместитель прокуратуры отмечает, что они не обязаны сообщать о решениях, принятых по обеспечению в уголовном производстве. Максимец добавила, что потерпевшим ничего не мешало, добавить эти оригиналы просто ходатайством, а не через суд.