Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал антивакцинаторскую акцию «насмешкой над врачами»

Новости

Міністерство охорони здоров'я України

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что акция противников вакцинации, которая проходит в Киеве 3 ноября, является насмешкой над врачами. Об этом он заявил во время брифинга.

«Что касается той антивакцинаторской акции, которая сегодня проходит в Киеве с призывами не вакцинироваться — это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и семьями, потерявшими родных из-за коронавируса. Поверьте мне, в реанимации этот антивакцинаторский дух быстро улетучивается, а поддельные сертификаты не работают», — отметил Ляшко.

Министр призвал не верить фейкам и не читать советы в соцсетях, а пользоваться официальной информацией от Минздрава, ВОЗ и Центра общественного здоровья.

Отметим, что в Киеве 3 ноября противники вакцинации заблокировали правительственный квартал и требуют отменить карантин. В руках люди держат плакаты с призывом «прекратить обязательную вакцинацию» и «сохранить права человека», а также скандируют «Скажи нет COVID-паспортам» и «Скажи нет обязательной вакцинации». Там на месте дежурят полицейские и представители Нацгвардии.

Ивано-Франковское местное издание «Репортер» пишет, что ночью 2 ноября полиция не пустила автобус с тридцатью антивакцинаторами в Киев на эту акцию. Как оказалось, у них не было никаких ковид-документов. Никакого протокола или предписания за нарушение правил карантина на них полицейские не составили. При общении с правоохранителями водитель не смог подтвердить, что у пассажиров есть сертификаты вакцинации или тест, поэтому решил отказаться их перевозить, чтобы не получить штраф.

Напомним, в Украине за последние сутки, 2 ноября, медики выявили 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (из них детей — 1 406, медработников — 421). От осложнений заболевания умерли 720 пациентов, а накануне — 700.