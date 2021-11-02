На Донбассе погиб военный горно-штурмовой Закарпатской бригады. Названо имя
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Во время обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе 2 ноября погиб военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергей Елисеев.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
«Он был честным, открытым и жизнерадостным человеком. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны», – рассказали в «Закарпатском легионе».
У Елисеева остались жена и сын.
- С начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- 26 октября источники «Бабеля» в Минобороны сообщили, что ВСУ вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка (возле села Гранитное) в Донецкой области. Затем в штабе ООС опровергли эту информацию.
- В тот же день боевики обстреляли Гранитное из минометов, повредив шесть жилых домов, погиб украинский военный. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- В США заявили, что ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит именно на России.