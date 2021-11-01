В Нидерландах начинается новый блок судебных слушаний по делу о сбитом МН17. Тогда погибли 298 человек

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В Нидерландах с 1 ноября суд заслушает результаты работы следователя, претензии потерпевших сторон и родственников.

Согласно предварительному планированию, заседания пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры дадут пояснения суду, считают ли они доказательства достаточными для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, и объявят, какое наказание считают уместным.

В деле фигурируют четыре обвиняемых — три гражданина России и один украинец — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и крушении авиалайнера. Все они не присутствуют на суде, а интересы Пулатова представляют адвокаты нидерландской фирмы.

В рамках предыдущего блока слушаний, который прошел в сентябре, к суду обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет огласить свое решение в следующем году.

Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.