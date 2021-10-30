Спецслужбы США: Коронавирус не был создан как биологическое оружие, но определить его происхождение невозможно

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Спецслужбы США пришли к выводу, что коронавирус не был создан как биологическое оружие и заявили, что происхождение COVID-19, вероятно, не смогут установить никогда.

Об этом говорится в докладе Управления директора национальной разведки США (ODNI).

Как отмечается, разведывательные агентства считают правдоподобными две версии о распространении коронавируса — передачу вируса от животного к человеку и лабораторную утечку. Большинство разведывательных агентств предполагают, что SARS-CoV-2 не является продуктом генной инженерии, в то время как два агентства считают, что для оценки не было достаточно доказательств.

Кроме этого, спецслужбы сообщили, что первое инфицирование SARS-CoV-2 произошло не позднее ноября 2019 года в Ухане.

Также отмечается, что китайские власти не знали о существовании вируса до первой вспышки.

В то же время в докладе указывается, что Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, противится обмену информацией и обвиняет другие страны, включая США.

Китай, со своей стороны, подверг критике отчет, назвав его «фарсом».

«Действия США, которые полагаются на свой разведывательный аппарат, а не на ученых для отслеживания происхождения COVID-19, — полный политический фарс. Мы поддерживаем научно обоснованные усилия по отслеживанию происхождения и продолжим активно участвовать в этом. Однако мы решительно против попыток политизировать этот вопрос», — заявили в посольстве Китая в Вашингтоне агентству Reuters.