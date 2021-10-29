Россия приговорила в общей сложности к 56 годам тюрьмы четырех крымских татар

Новости

Facebook / Крымская солидарность

В России, в городе Ростов-на-Дону Южный окружной военный суд признал виновными в организации и участии в террористической организации четырех крымских татар и дал им в суме 56 лет тюрьмы.

Об этом сообщает издание «Ґрати» и правозащитная организация «Крымская солидарность».

Сейтумера Сейтумерова суд приговорил к 17 годам в колонии строгого режима, первые три с половиной года он должен будет провести в тюрьме;

Османа Сейтумерова — к 14 годам, и первые три года и шесть месяцев в тюрьме, после основного наказания — еще год ограничения свободы;

Рустема Сеитмеметова — к 13 годам с таким же дополнительным наказанием;

Амета Сулейманова — к 12 годам с аналогичным дополнительным наказанием.

В деле речь идет о «Хизб ут-Тахрир» — это международная исламская политическая партия, признанная террористической организацией в России и Казахстане. На территории Украины и большинства стран организация работает без ограничений на уровне национальных законодательств.

Обвиняемые в зале суда, 29 октября 2021 года. Facebook / Крымская солидарность

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров — родные братья, Рустем Сеитмеметов — их дядя по материнской линии. Кроме этого, Амет Сулейманов — человек с инвалидностью, он нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем.