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Россия приговорила в общей сложности к 56 годам тюрьмы четырех крымских татар

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Facebook / Крымская солидарность

В России, в городе Ростов-на-Дону Южный окружной военный суд признал виновными в организации и участии в террористической организации четырех крымских татар и дал им в суме 56 лет тюрьмы.

Об этом сообщает издание «Ґрати» и правозащитная организация «Крымская солидарность».

В деле речь идет о «Хизб ут-Тахрир» — это международная исламская политическая партия, признанная террористической организацией в России и Казахстане. На территории Украины и большинства стран организация работает без ограничений на уровне национальных законодательств.

Обвиняемые в зале суда, 29 октября 2021 года.

Facebook / Крымская солидарность

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров — родные братья, Рустем Сеитмеметов — их дядя по материнской линии. Кроме этого, Амет Сулейманов — человек с инвалидностью, он нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем.