В «экспериментальном» Моршине все же госпитализировали человека с коронавирусом

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Евгений Малолетка

В городе Моршин Львовской области, где провели эксперимент по вакцинации большинства населения для формирования коллективного иммунитета, только один человек госпитализирован в больницу с коронавирусом. До этого не было ни одного.

Об этом «Суспільному» рассказал мэр города Руслан Ильницкий.

Госпитализирована пожилая женщина, которая не была вакцинирована.

Отметим, что одной дозой в Моршине сейчас провакцинированы 75% людей, полностью вакцинированы — 74%. По состоянию на 26 октября в городе не было ни одного госпитализированного, однако было 22 больных (у них было легкое течение болезни, лечились дома на самоизоляции).

Пилотный проект по коллективной вакцинации населения против коронавируса стартовал в Моршине 16 апреля. Там проживают 4 239 человек, для вакцинации жителей выделили 2,4 тысячи доз вакцины CoronaVac.