Правительство добавило в «красную» зону еще 7 областей
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
Правительство решило с 30 октября 2021 года установить «красный» уровень карантина на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Об этом 27 октября сообщил министр правительства Олег Немчинов.
В «красной» зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов и проведение массовых мероприятий.
Ограничения «красного» уровня не будут применяться при наличии у всех посетителей, работников и организаторов массовых мероприятий (в том числе религиозных), работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, ресторанов, кафе, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID- сертификата — о вакцинации двумя дозами. Этот сертификат есть в приложении «Дія», а также его можно загрузить с портала «Дія» и распечатать на обычной бумаге, главное, чтобы четко был виден QR-код.
Школы и другие учебные заведения в «красной» зоне также будут работать, только если 100% работников имеют «зеленый» сертификат вакцинации.
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