Несмотря на две реанимации, Саакашвили отказывается переходить в тюремную больницу
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- София Телишевская
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European Parliament / Flickr
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу в Глдане. Ранее его адвокат заявил, что власти намерены «ликвидировать» экс-президента в больнице.
При этом Саакашвили уже дважды нуждался в реанимации, сообщает «Грузия Online».
«Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит либо моя смерть, либо мое увольнение», — отметил экс-лидер Грузии.
Адвокат Ника Гварамия подчеркнул, что бывают пики, когда Саакашвили внезапно становится очень плохо.
«Ему дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, вдруг ему становится хуже. Однако могу прямо сказать, что политзаключенный Саакашвили не умрет», — добавил он.
Несмотря на это, Михеил Саакашвили призвал людей прийти на выборы.
«Он счастлив, что политические партии, которые были для него неприемлемы в прошлом, смогли консолидироваться. Он благодарен за это», – рассказал адвокат.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбудили четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.