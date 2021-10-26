Витренко раскритиковал решение Германии по «Северному потоку — 2» и объяснил, чем запуск газопровода грозит Европе

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Nord Stream 2

Сертификация «Северного потока — 2» без реального отделения собственности от «Газпрома» и без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС является критической угрозой для безопасности поставок газа в Германии и других странах Евросоюза.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя заключение Министерства экономики и энергетики Германии о безопасности газопровода.

«Министерство отмечает список стран, с которыми провели соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень грустно», — подчеркнул он.

Также Витренко напомнил, как «Газпром» создавал для Украины проблемы со снабжением газа в 2009, 2014 и 2018 годах.

«Сейчас «Газпром» это показывает уже всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет: “Дайте запустить «Северный поток – 2» и получите дополнительные объемы газа”», — отметил глава правления «Нафтогаза».

Кроме того, Витренко предупредил, что после запуска газопровода президент РФ Владимир Путин сможет прекратить физический транзит через Украину.

«И потом Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через «Северный поток — 2». В отличие от украинской газотранспортной системы, у «Северного потока — 2» нет резервных мощностей и хранилищ. А еще риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое проходит «Северный поток — 2», — добавил он.