Витренко раскритиковал решение Германии по «Северному потоку — 2» и объяснил, чем запуск газопровода грозит Европе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Nord Stream 2
Сертификация «Северного потока — 2» без реального отделения собственности от «Газпрома» и без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС является критической угрозой для безопасности поставок газа в Германии и других странах Евросоюза.
Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя заключение Министерства экономики и энергетики Германии о безопасности газопровода.
«Министерство отмечает список стран, с которыми провели соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень грустно», — подчеркнул он.
Также Витренко напомнил, как «Газпром» создавал для Украины проблемы со снабжением газа в 2009, 2014 и 2018 годах.
«Сейчас «Газпром» это показывает уже всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет: “Дайте запустить «Северный поток – 2» и получите дополнительные объемы газа”», — отметил глава правления «Нафтогаза».
Кроме того, Витренко предупредил, что после запуска газопровода президент РФ Владимир Путин сможет прекратить физический транзит через Украину.
«И потом Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через «Северный поток — 2». В отличие от украинской газотранспортной системы, у «Северного потока — 2» нет резервных мощностей и хранилищ. А еще риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое проходит «Северный поток — 2», — добавил он.
- 26 октября Министерство экономики Германии передало Федеральному агентству сетей свои выводы для сертификации газопровода «Северный поток — 2», в них газопровод признан безопасным.
- В Госдепе США заявили, что одобрение Германией и Европейской комиссией газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до марта следующего года, а Россия должна увеличить поток газа через существующие газопроводы, если уверяет, что может быстро нарастить транзит через «Северный поток — 2».
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысяч километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.