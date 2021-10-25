В Госдепе США прогнозируют, что «Северный поток — 2» не заработает до марта 2022 года

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Одобрение Германией и Европейской комиссией газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до марта следующего года, а Россия должна увеличить поток газа через существующие газопроводы, если уверяет, что может быстро нарастить транзит через «Северный поток — 2».

Об этом заявил старший советник по глобальной энергетической безопасности США Амос Хохштейн, сообщает Reuters.

«Вы не можете иметь и то, и другое», — сказал он.

По мнению Хохштейна, президент России Владимир Путин приближается к тому, чтобы использовать газ как политическое оружие.

«Если у России есть газ, который она хочет транзитировать через «Северный поток — 2», но она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны», — добавил представитель Госдепа.

В то же время Хохштейн отметил, что США не изменили негативного отношения к «Северному потоку — 2», но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий введения его в эксплуатацию.