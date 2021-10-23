Минэнерго допускает, что на фоне энергетического кризиса Европа может одобрить запуск «Северного потока — 2» без сертификации
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- София Телишевская
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Европа может одобрить запуск «Северного потока — 2» без надлежащей сертификации, поскольку Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей.
Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в субботнем интервью изданию «Радио Свобода».
«Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно, и рискнет», — сказала Зеркаль, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска «Северного потока — 2».
Она напомнила, что в конце следующей недели должна состояться встреча лидеров G20, в повестку дня которой включены вопросы преодоления энергетического кризиса.
«Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм), который сейчас мы видим, использованный Владимиром Путиным очень хорошо», — добавила советник главы Минэнерго.
По ее словам, только за первое полугодие текущего года «Газпром» заработал более $10 млрд. Зеркаль отметила, что во втором полугодии российский газовый монополист получит такую прибыль, которую «невозможно представить».
Напомним, в середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2000. Причина столь высокой цены — низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.