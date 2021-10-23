Покушение на Шефира: помощник президента рассказал о состоянии пострадавшего водителя

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Facebook / Ірина Венедіктова

Через месяц после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира раненный во время нападения водитель до сих пор не встает.

Об этом Шефир рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю — полторы он встанет на костыли», — заявил он.

По словам Шефира, мужчине придется заново учиться ходить.