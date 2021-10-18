Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»
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- София Телишевская
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Соколовская Инна / УНИАН
НАК «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие Киева в сертификации оператора энергетического проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.
Об этом во время брифинга заявил глава правления НАК Юрий Витренко.
«Нафтогаз», как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором — Федеральным агентством немецких сетей, — заявил Витренко.
Он отметил, что позиция Киева заключается в том, что «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован, поскольку компания не обеспечила его полное соответствие европейскому законодательству.
Также Витренко подчеркнул, что Украина заинтересована и имеет прямой интерес в том, чтобы энергорынок был конкурентным.
«Именно с этой позиции мы показываем германскому регулятору, что сертификация «Северного потока — 2» нанесет вред немецкому рынку и конкуренции на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии», — пояснил глава «Нафтогаза» и отметил, что газопровод создает большие риски для энергетической безопасности Украины.
Заявку на сертификацию газопровода Федеральное агентство немецких сетей получило 13 сентября. Ожидается, что ее рассмотрят в течение 4 месяцев. Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).
После того как Федеральное агентство получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода. Эксплуатация без соответствующей сертификации будет караться штрафом. В целом у немецкого регулятора на сертификацию потока есть время до 8 января 2022 года.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.