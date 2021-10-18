КС получил представление Верховного суда по судебной реформе. Все претензии касаются Этического совета
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Конституционный суд получил представление от Верховного суда относительно «неконституционности» ряда полномочий Этического совета. Об этом КС сообщил в понедельник, 18 октября.
Судьи Верховного суда просят КС проверить на соответствие Конституции нормы закона «О Высшем совете правосудия». Речь идет о следующих положениях:
- если при повторном голосовании за решение Этического совета есть одинаковое количество голосов за и против, то голоса именно международных членов являются решающими;
- Этический совет в течение шести месяцев со дня утверждения своего состава единовременно должен оценить соответствие членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда). Проверять будут на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности;
- если Этический совет решил рекомендовать уволить члена Высшего совета правосудия, то он отстраняется от должности, а его полномочия приостанавливаются до того, как решение о его дальнейшей судьбе примет съезд судей, который и назначил судью в ВСП;
- съезд судей принимает решение об увольнении члена Высшего совета правосудия на фоне рекомендаций Этического совета большинством голосов от числа избранных делегатов.
В Верховном суде отметили, что эти положения «нарушают независимость судей». Вот полный текст представления. Решение обратиться в Конституционный суд Верховный суд принял на заседании пленума 8 октября. За — 129 (в том числе глава суда Валентина Данишевская), против — 15 судей.
Согласно закону № 5068, в Этический совет войдут три представителя судей и три международных эксперта. Этот совет проверит на добродетельность всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность. Если Этический совет признает члена ВСП недобросовестным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетельности.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В результате Госдеп США призвал Совет судей разблокировать судебную реформу. Провести эту реформу Зеленский обещал Байдену.
- 21 сентября Совет судей Украины объявил конкурс на должность членов Этического совета, который продлится до 21 октября, хотя по закону Совет судей должен был назначить хотя бы одного своего представителя еще до 13 сентября.