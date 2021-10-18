КС получил представление Верховного суда по судебной реформе. Все претензии касаются Этического совета

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Конституционный суд получил представление от Верховного суда относительно «неконституционности» ряда полномочий Этического совета. Об этом КС сообщил в понедельник, 18 октября.

Судьи Верховного суда просят КС проверить на соответствие Конституции нормы закона «О Высшем совете правосудия». Речь идет о следующих положениях:

если при повторном голосовании за решение Этического совета есть одинаковое количество голосов за и против, то голоса именно международных членов являются решающими;

Этический совет в течение шести месяцев со дня утверждения своего состава единовременно должен оценить соответствие членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда). Проверять будут на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности;

если Этический совет решил рекомендовать уволить члена Высшего совета правосудия, то он отстраняется от должности, а его полномочия приостанавливаются до того, как решение о его дальнейшей судьбе примет съезд судей, который и назначил судью в ВСП;

съезд судей принимает решение об увольнении члена Высшего совета правосудия на фоне рекомендаций Этического совета большинством голосов от числа избранных делегатов.

В Верховном суде отметили, что эти положения «нарушают независимость судей». Вот полный текст представления. Решение обратиться в Конституционный суд Верховный суд принял на заседании пленума 8 октября. За — 129 (в том числе глава суда Валентина Данишевская), против — 15 судей.

Согласно закону № 5068, в Этический совет войдут три представителя судей и три международных эксперта. Этот совет проверит на добродетельность всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность. Если Этический совет признает члена ВСП недобросовестным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетельности.