Президенту Чили грозит импичмент из-за утечки Pandora Papers

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Чилийские оппозиционные депутаты начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании.

Информация о махинациях стала известна после публикации утечки документов Pandora Papers и начала расследования обвинений против президента, пишет Reuters.

Генпрокурор Хорхе Эбботт открыл дело о продаже горнодобывающей компании Minera Dominga, чьим основным акционером была семья Пиньеры.

В документах утверждается, что в 2010 году президент продал свою долю, но все финансовые операции якобы проводили через офшор на Британских Виргинских островах.

Поэтому его обвиняют в проведении несовместимых с его должностью переговоров.

В соответствии с чилийскими законами, вопрос об импичменте сначала обсуждает депутатская комиссия, состоящая из пяти человек. Если она решает дать ход конституционному обвинению, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов.

В дальнейшем, если предложение об импичменте поддержит большинство членов нижней палаты, голосование также должно пройти в Сенате. Там для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети законодателей, однако у чилийской оппозиции без поддержки членов проправительственной альянса нет такого количества сенаторов.

Для продвижения процесса импичмента необходимо 78 голосов в нижней палате депутатов.