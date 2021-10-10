Зеленский опроверг слухи о конфликте с Шефиром перед покушением и рассказал, что его дочь против второго срока президентства

Новости

Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский заверил, что не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром перед тем, как на того совершили покушение.

Об этом он заявил в комментарии программе «Светская жизнь», которая снималась во время выездного заседания фракции в Трускавце.

«Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы», — сказал Зеленский.

После этого ведущая Екатерина Осадчая уточнила, правда ли, что якобы Шефир забрал свои вещи и съехал из Офиса президента, как об этом писали СМИ.

«Я об этом ничего не знаю. Сережа, какие новости у Екатерины?» — удивленно обратился он к Шефиру, который стоял рядом.

Также Зеленский рассказал, что его семья негативно относится к участию в следующих президентских выборах (должны состояться в 2024 году) и вероятному второму сроку президентства. Наибольшей противницей этого является старшая дочь Александра.

«Дочка поднимает эту тему. Она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Но как бы я ни любил свою дочь, это зависит только от того, что мы успеем сделать, и только от этого», — подчеркнул глава государства и добавил, что его семья пострадала от президентства, больше всего — родители.

Кроме этого, Зеленский признался, что его дочь Александра, которая в следующем году будет поступать в вуз, продолжит обучение в Украине.

«Только тут. Потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто. Потому что если бы она училась за границей, то она могла бы учиться без охраны», — пояснил он.

По словам Зеленского, Александра хочет изучать международную экономику.

«Думаю, что «Международные отношения». Хотя мне кажется, зная ее характер, что завтра будет другая идея», — отметил президент.

Еще одним вопросом, который прокомментировал Зеленский, был его переезд на государственную дачу в Конча-Заспе.

«Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там [в Конча-Заспе], как в гостинице. Я перевез мебель из имения, которое мы продали», — рассказал он и отметил, что уже рассматривает варианты покупки недвижимости — готовой или под застройку.