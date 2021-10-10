В Болгарии арестовали семью известного российского ученого, работавшего на оружейном заводе. Их подозревают в шпионаже

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В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену Ольгу и сына Вениамина, которые имеют гражданство Литвы.

Об этом сообщили местный телеканал NOVA и издание «Монитор».

Как отмечается, семью Зоненко обвиняют в промышленном шпионаже и похищении образцов продукции и конфиденциальных документов к ним с оружейного завода «Арсенал». 60-летний Сергей Зоненко переехал в Болгарию восемь лет назад со всей семьей и руководил на заводе отделом кумулятивных боеприпасов, а его 59-летняя жена работала там дизайнером.

По данным СМИ, всех троих задержали 5 октября на КПП, когда они пытались выехать из страны, после сообщения «Арсенала» об исчезновении образцов и документации. В их машине нашли похищенные вещи.

Адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал, сославшись на риск, что фигуранты могут скрыть или уничтожить доказательства.

Кроме обвинения в шпионаже, семье Зоненко предъявлены обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации.