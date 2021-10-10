Минздрав: В Украине уже 16 «оранжевых» областей, Киевская и Ровенская области вернулись в «желтую» зону

Новости

Мусиенко Владислав / УНИАН

В Украине в «оранжевой» зоне карантина находятся уже 16 областей, в которых повышенный коэффициент инфицирования, высокий уровень госпитализации больных и загруженности коек с кислородом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 10 октября в перечень вошли: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В то же время Киевская и Ровенская области, которые до сегодня также были «оранжевые», вернулись в «желтую» зону, где находятся и остальные области.

Міністерство охорони здоров'я України

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения.