Pandora Papers: в Чили против президента открыли дело из-за продажи компании через офшор
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Чилийская прокуратура начала расследовать уголовное дело в отношении президента Себастьяна Пиньеры после публикации международного расследования Pandora Papers.
Об этом сообщает France 24.
Дело открыто из-за продажи горнодобывающей компании Minera Dominga через офшор на Британских Виргинских островах. Документы раскрыли сделку 2010 года, во времена первого срока Пиньеры. Согласно им, основным акционером Minera Dominga была семья президента и глава Чили проводил все финансовые операции по продаже сам. За компанию заплатили $152 млн.
Прокуратура расследует неуплату налогов, возможную коррупцию и нарушение закона об экологии. Вокруг предприятия не создали безопасную зону согласно требованиям норм.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 миллионов, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. В России не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств», а вот Чехия проверит причастность премьера Бабиша к офшорам.
- 4 октября в НАПК заявили, что учтут информацию Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и главы СБУ Баканова. В свою очередь, НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании.