Pandora Papers: в Чили против президента открыли дело из-за продажи компании через офшор

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Чилийская прокуратура начала расследовать уголовное дело в отношении президента Себастьяна Пиньеры после публикации международного расследования Pandora Papers.

Об этом сообщает France 24.

Дело открыто из-за продажи горнодобывающей компании Minera Dominga через офшор на Британских Виргинских островах. Документы раскрыли сделку 2010 года, во времена первого срока Пиньеры. Согласно им, основным акционером Minera Dominga была семья президента и глава Чили проводил все финансовые операции по продаже сам. За компанию заплатили $152 млн.

Прокуратура расследует неуплату налогов, возможную коррупцию и нарушение закона об экологии. Вокруг предприятия не создали безопасную зону согласно требованиям норм.