«Дело Медведчука»: СБУ проверит причастность Порошенко и экс-главы Нацбанка Гонтаревой

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Михаил Палинчак / Петро Порошенко / Flickr

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга с генеральным прокурором заявил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу лидера ОПзЖ Виктора Медведчука, которому подготовили новое подозрение.

Об этом передает «Украинская правда».

«На сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет», — сказал Баканов.

Он добавил, что пока оснований вручать подозрения еще кому-то у правоохранителей нет.