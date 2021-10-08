«Дело Медведчука»: СБУ проверит причастность Порошенко и экс-главы Нацбанка Гонтаревой
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- Костя Андрейковец
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Михаил Палинчак / Петро Порошенко / Flickr
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга с генеральным прокурором заявил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу лидера ОПзЖ Виктора Медведчука, которому подготовили новое подозрение.
Об этом передает «Украинская правда».
«На сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет», — сказал Баканов.
Он добавил, что пока оснований вручать подозрения еще кому-то у правоохранителей нет.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- Отдельно журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука».
- До этого они выпустили несколько частей с записями — в первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования по поставкам газа со стороны Украины.
- 8 октября Офис генпрокурора подготовил Медведчуку новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса. Сейчас Медведчук под домашним арестом.