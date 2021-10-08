Нападение на журналистов «Схем»: руководителю Укрэксимбанка Мегцеру сообщили о новом подозрении

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Евгений Мецгер / Facebook

Главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру сообщили о новом подозрении из-за нападения на журналистов программы «Схемы» — оно касается препятствования законной профессиональной деятельности.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в пятницу, 8 октября.

Предыдущее подозрение Мецгеру касается незаконного удерживания журналистов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

7 октября «Схемы» опубликовали расследование Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.