Нападение на журналистов «Схем»: руководителю Укрэксимбанка Мегцеру сообщили о новом подозрении
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Евгений Мецгер / Facebook
Главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру сообщили о новом подозрении из-за нападения на журналистов программы «Схемы» — оно касается препятствования законной профессиональной деятельности.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в пятницу, 8 октября.
Предыдущее подозрение Мецгеру касается незаконного удерживания журналистов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
7 октября «Схемы» опубликовали расследование Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. Сам Мецгер отстранен от должности на время служебного расследования и попросил прощения у журналистов.