Нападение на журналистов «Схем»: Главе Укрэксимбанка Мецгеру вручили подозрение

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Евгений Мецгер / Facebook

Столичные правоохранители вручили подозрение двум фигурантам дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов «Схем».

Одно из подозрений получил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, о чем он сам сообщил в социальных медиа.

«Я утром собирался ехать в прокуратуру, чтобы получить подозрение. Однако правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ», — отметил Мецгер.

Он добавил, что вчера правоохранители не могли это сделать из-за того, что приехали в помещение банка, где «Мецгер уже не имеет законных оснований находиться».

«Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова — это важная составляющая развития Украины», — резюмировал Мецгер.