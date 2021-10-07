Нападение на журналистов «Схем»: Главе Укрэксимбанка Мецгеру вручили подозрение
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- София Телишевская
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Евгений Мецгер / Facebook
Столичные правоохранители вручили подозрение двум фигурантам дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов «Схем».
Одно из подозрений получил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, о чем он сам сообщил в социальных медиа.
«Я утром собирался ехать в прокуратуру, чтобы получить подозрение. Однако правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ», — отметил Мецгер.
Он добавил, что вчера правоохранители не могли это сделать из-за того, что приехали в помещение банка, где «Мецгер уже не имеет законных оснований находиться».
«Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова — это важная составляющая развития Украины», — резюмировал Мецгер.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения опровергают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.
- На следующий день Мецгер сообщил, что написал заявление с просьбой отстранить его от должности на период служебного расследования. Наблюдательный совет оперативно его одобрил и назначил исполняющего обязанности. Сам же Мецгер попросил прощения у журналистов.