Глава Минюста пообещал, что штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарах осенью не будет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ковальчук Виктор / УНИАН
В октябре и ноябре украинские компании не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) из-за большого количества юридических лиц, должны подать соответствующую информацию государственному регистратору.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
«Учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами», — подчеркнул он.
Малюська также отметил, что обязательным признаком любого админправонарушения является наличие вины (ст. 9 Кодекса Украины об административных правонарушениях), поэтому, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, возможность составлять админпротоколы отсутствует.
«Не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с предоставлением сведений о КБВ. По мнению Минюста, административный штраф является исключительной мерой и применяется, когда другие меры реагирования не работают», — заявил министр.
Отдельно Малюська отметил, что проблему должен окончательно решить законопроект 5807, который сейчас рассматривает Верховная Рада. В проекте говорится, что дедлайн подачи информации о КБВ юрлиц переносится с 10 октября 2021 года на 10 июля 2022 года. В то же время в законопроекте предлагается отменить требование о представлении информации о КБВ для организаций, учредителями которых являются исключительно физические лица.
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- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «Слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- 23 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут общаться с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.
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