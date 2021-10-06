Глава Минюста пообещал, что штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарах осенью не будет

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Ковальчук Виктор / УНИАН

В октябре и ноябре украинские компании не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) из-за большого количества юридических лиц, должны подать соответствующую информацию государственному регистратору.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

«Учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами», — подчеркнул он.

Малюська также отметил, что обязательным признаком любого админправонарушения является наличие вины (ст. 9 Кодекса Украины об административных правонарушениях), поэтому, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, возможность составлять админпротоколы отсутствует.

«Не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с предоставлением сведений о КБВ. По мнению Минюста, административный штраф является исключительной мерой и применяется, когда другие меры реагирования не работают», — заявил министр.

Отдельно Малюська отметил, что проблему должен окончательно решить законопроект 5807, который сейчас рассматривает Верховная Рада. В проекте говорится, что дедлайн подачи информации о КБВ юрлиц переносится с 10 октября 2021 года на 10 июля 2022 года. В то же время в законопроекте предлагается отменить требование о представлении информации о КБВ для организаций, учредителями которых являются исключительно физические лица.