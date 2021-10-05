«Решили, что многовато меня». Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов «Слуги народа»

Новости

Гонтарь Владимир / УНИАН

Главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова исключили из партийных и фракционных чатов «Слуги народа».

Об этом он заявил во время брифинга 5 октября.

«Исключили вчера [4 октября] на согласительном [Совете]. Не все любят критику. Ее следует слышать, потому что она тебе помогает исправлять ошибки, которые ты допускаешь. Когда ты этого не хочешь, то проще закрыть уши, глаза, заткнуть рот и молчать. Видимо, это и привело к тому, что решили, что многовато меня в чатах», — рассказал Разумков.

В то же время глава парламента отметил, что он больше получал из чатов информацию, чем общался.

«Объективно, на это не хватает времени — просто общаться в чатах», — добавил он.