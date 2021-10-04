Появилась повестка внеочередного заседания Рады — отставки Разумкова там нет
- Автор:
- София Телишевская
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента, которое состоится 7 октября. В повестке дня нет вопроса об отзыве Разумкова с должности спикера.
Об этом сообщила прес-секретарь главы Рады Ольга Туний.
На повестке дня — семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки.
В целом на заседании рассмотрят следующие вопросы:
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий (рег. № 4038);
- проект закона о внесении изменения в статью 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы (рег. № 4041);
- проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О пенсионном обеспечении» относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 23 января 2020 года № 1-р/2020 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет (реестр. № 2810);
- проект закона о внесении изменения в статью 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно уточнения порядка выплаты пенсии (рег. № 5606);
- проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения размера пенсионных выплат (реестр. № 4031);
- проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту до размера фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (рег. № 4566);
- проект закона о внесении изменения в статью 6 Закона Украины «О социальной защите детей войны» относительно государственной социальной поддержки детей войны (рег. № 5605).
Народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали уже 197 подписей для отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».