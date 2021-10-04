Северная Корея возобновила работу горячей линии для контакта с Южной
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Getty Images
Северная Корея возобновила линии связи с Югом через несколько месяцев после того, как сама же отключила трансграничную горячую линию. Об этом сообщает BBC.
Связь восстановили в понедельник, 4 октября. Официальные лица обеих Корей обменялись телефонным звонком впервые с августа.
На этот шаг пошли после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов возобновить связь, однако Пхеньян также заявил, что восстановление их отношений зависит от «позиции власти Южной Кореи».
Северная Корея в последнее время наращивает свои военные испытания. Менее чем за месяц она выпустила четыре ракеты — то есть не намерена замедлять разработку своих вооружений.
Горячие линии связи между двумя сторонами отключали и восстанавливали несколько раз. Так, например, в 2020 году после неудачного саммита между Севером и Югом Пхеньян взорвал межкорейский пограничный пункт. В том же году Северная Корея оборвала все линии связи с Югом, в том числе горячую линию между лидерами и военные каналы связи. В июле 2021 года работу горячей линии ненадолго восстановили, но КНДР потом отключила ее — после того, как Южная Корея приняла участие в совместных военных учениях с США.
- Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны, так как мирного соглашения не было достигнуто после окончания корейской войны в 1953 году. Север неоднократно обвинял Южную Корею в двойных стандартах военной деятельности. Южная Корея недавно запустила свою первую баллистическую ракету с подводной лодки для сдерживания «провокаций» Северной Кореи. США призывают Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия.
- В августе этого года сообщалось, что Северная Корея вероятно перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который производил плутоний, как считается, для ядерного оружия.