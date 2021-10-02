«Слуга народа» собрала более 100 подписей за отставку спикера Рады

Новости

УНІАН / Кузьмин Александр

Фракция «Слуга народа» уже собрала более 100 подписей за рассмотрение отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Об этом «Бабелю» сообщил источник во фракции.

Подписи начали собирать в рамках заседания фракции в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили.

Депутат Юлия Гришина сообщила, что собрано 124 подписи.

«Подписи за отставку Разумкова собираются в спокойной обстановке без какого-либо давления или напряжения. Преимущественное большинство руководства фракции и комитетов уже подписали. В том числе и я», — написала она в Telegram.

Нардеп фракции Алексей Устенко в комментарии LB.ua заявил, что подписей уже более 150.

Чтобы зарегистрировать в Раде постановление об отставке и рассмотреть его необходимо 150 подписей.