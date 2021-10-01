КНДР сообщила об успешных испытаниях новой зенитной ракеты

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Северная Корея провела успешный запуск зенитной ракеты нового типа.

Об этом сообщает государственное корейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

«30 сентября Академия наук национальной обороны КНДР провела испытательный пуск авиационной зенитной ракеты, недавно разработанной ею, с целью подтверждения работоспособности пусковой установки, радара и машины боевого управления, а также комплексных боевых характеристик», — говорится в сообщении.

В Академии оборонных наук заявили, что при запуске были подтверждены «потрясающие» боевые характеристики зенитной ракеты нового типа, в частности были значительно увеличены скорость и точность наведения, а также дальность поражения ракетой воздушной цели.

Как отмечается, это стало возможным благодаря внедрению «важных инновационных технологий», в частности речь идет о технологии управления парным рулем и двойном импульсном полетном двигателе.

«Испытание имеет большое практическое значение для исследования и разработки различных перспективных зенитно-ракетных систем», — отмечает агентство.