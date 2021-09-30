Минздрав: Более 7 миллионов украинцев получили одну дозу вакцины против коронавируса

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Tim Reckmann / Flickr

В Украине уже более 7 миллионов украинцев по крайней мере один раз были привиты против коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«С начала прививочной кампании привито 7 000 535 человек, из них получили одну дозу — 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине против COVID-19 привили 126 003 человека: из них 73 816 человек получили первую дозу, 52 187 — были полностью иммунизированы.