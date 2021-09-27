Лукашенко пожаловался на «новый фронт» против Беларуси в Украине и пообещал решить этот вопрос с Путиным

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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы США под видом учебно-тренировочных лагерей создают в Украине «фактически базы», на которых учат «работе по Беларуси».

Об этом он заявил во время встречи с руководством силового блока 27 сентября.

«Они туда, в Украину, тянут натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, этот вопрос он неоднократно обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и «договорились, что там надо делать какие-то действия».

Также Лукашенко сообщил, что в смежных с Беларусью государствах сложилась неблагоприятная ситуация, потому что руководство этих стран «взяло курс на конфронтацию с Беларусью», в частности, в Польше возле границ Беларуси якобы разворачивают целые корпуса войск «иностранных государств, прежде всего США».

«Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, — там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где учат целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси», — добавил он.

Кроме этого, самопровозглашенный президент заявил, что тайники с оружием, которые выявляют возле беларусской границы, являются «признаками непристойных действий в отношении Беларуси».

«Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали в другом месте», — заверил Лукашенко.

В то же время он обвинил страны Запада в возникшем миграционном кризисе и ведении гибридной войны против Беларуси.

«Люди в военной форме (ясно кто, мы это видим) — и полиция, и пограничные войска, уже армию подключили к этому — силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону», — заявил самопровозглашенный президент.