США разрешили финансовые операции с «Талибаном» для гуманитарных нужд

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало две лицензии на ограниченные финансовые транзакции с радикальным движением «Талибан» и группировкой «Сеть Хаккани», которая является союзником талибов.

Об этом сообщили в Минфине США.

Как отмечается, одна из лицензий дает возможность правительству США и ряду международных организаций, включая ООН, заключать соглашения с талибами, если они направлены на удовлетворение гуманитарных нужд афганского населения в условиях кризиса.

Вторая лицензия разрешает проводить операции, связанные с экспортом товаров первой необходимости: продуктов питания, медикаментов, вакцин и оборудования.

В то же время в Минфине США отметили, что санкции против «Талибана», «Сети Хаккани» и других террористических группировок продолжат действовать.