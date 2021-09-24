США разрешили финансовые операции с «Талибаном» для гуманитарных нужд
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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United Nations Photo / Flickr
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало две лицензии на ограниченные финансовые транзакции с радикальным движением «Талибан» и группировкой «Сеть Хаккани», которая является союзником талибов.
Об этом сообщили в Минфине США.
Как отмечается, одна из лицензий дает возможность правительству США и ряду международных организаций, включая ООН, заключать соглашения с талибами, если они направлены на удовлетворение гуманитарных нужд афганского населения в условиях кризиса.
Вторая лицензия разрешает проводить операции, связанные с экспортом товаров первой необходимости: продуктов питания, медикаментов, вакцин и оборудования.
В то же время в Минфине США отметили, что санкции против «Талибана», «Сети Хаккани» и других террористических группировок продолжат действовать.
- В августе США заморозили резервы Центрального банка Афганистана на счетах в Соединенных Штатах, лишив «Талибан» возможности распоряжаться миллиардами долларов и золотом.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», а вот женщин, несмотря на обещания, там нет.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Впоследствии боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.