Палата представителей США поддержала поправку о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Палата представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету страны, которая предусматривает возможные санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом пишет «Радио Свобода».

Теперь документ должен утвердить Сенат, а затем подписать президент страны Джо Байден.

Санкции против «Северного потока — 2» могут касаться физических и юридических лиц, причастных к строительству газопровода.

Кроме этого депутаты поддержали предложение о запрете гражданам США на любые операции с российским внешним долгом.

Еще раньше Байден решил отменить некоторые санкции против газопровода в рамках договоренностей с Германией, но обе партии не поддержали такое решение.